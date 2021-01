Real Madrid, BVB : la pépite Reinier a disparu des radars

La suite après cette publicité

Toujours soucieux de s'offrir les jeunes les plus prometteurs du globe, le Real Madrid avait mis le grappin sur Reinier Jesus il y a environ un an, déboursant 30 millions d'euros pour arracher le milieu de terrain offensif de Flamengo. Très vite, on a pu le voir à l'œuvre avec le Real Madrid Castilla, en D3 espagnole, où il a montré de belles choses avant l'arrêt de la saison.

Mais pour le Real Madrid, hors de question de voir le prodige de 18 ans continuer d'évoluer dans une division aussi basse. Les places de joueurs extra-communautaires étant toutes occupées par ses compatriotes brésiliens (Vinicius Jr, Rodrygo et Miliatao) en équipe première, un prêt pour découvrir le haut niveau européen est vite devenu une évidence. De nombreux clubs sont venus aux nouvelles, mais c'est le Borussia Dortmund, profitant de ses bonnes relations avec le club de la capitale espagnole, qui a raflé le gros lot.

Dortmund a toujours confiance

Un prêt de deux saisons dans un club aux conditions idéales pour l'épanouissement des jeunes joueurs, avec des exemples à foison. Pourtant, pour Reinier, l'aventure allemande est difficile. AS fait le point, et rapporte notamment qu'il n'a joué que 136 minutes depuis le début de la saison, réparties sur huit rencontres toutes compétitions confondues, aucune en tant que titulaire. Des soucis musculaires, une difficulté à s'adapter à l'Allemagne et des entraînements peu convaincants sont notamment à l'origine de cette mise au placard, en plus d'une concurrence énorme à ces postes offensifs derrière l'attaquant. « Il manque de physique », résumait le directeur sportif de l'écurie allemande Michael Zorc en novembre.

Pourtant, contrairement à ce qui se passe avec Takefusa Kubo à Villarreal, il n'est pas question de briser son prêt, pour aucune des deux parties. Toujours selon AS, on a confiance en Reinier du côté du Signal Iduna Park, et on estime qu'avec un peu plus de temps et de travail, il pourra apporter à l'équipe. Une première saison qui servira surtout d'adaptation, puis, l'avenir flou de certains joueurs comme Jadon Sancho ou Giovanni Reyna offrira certaines perspectives intéressantes à l'ancien de Flamengo en vue de l'exercice 2021/2022...