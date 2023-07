Amical : le Celta de Vigo enfonce l’Olympique Lyonnais

La suite après cette publicité

Pour sa quatrième rencontre amicale de cette pré-saison, l’Olympique Lyonnais affrontait le Celta de Vigo en Espagne, dans son antre de l’Estadio Abanca Balaidos, malgré une pelouse en très mauvais état. Pour ce nouveau match, Laurent Blanc faisait confiance aux mêmes joueurs qui avaient débuté contre le RWD Molenbeek la semaine dernière tandis que les nombreux espoirs français du club rhodanien, de retour dans le groupe pour cette confrontation, prenaient place sur le banc des remplaçants. Dès le coup d’envoi et les premières minutes, les deux formations s’engageaient d’ailleurs complètement dans cette partie.

Les joueurs de Rafael Benítez provoquaient un premier frisson alors qu’ils récupéraient le ballon près d’un des deux poteaux de corner dans la partie de l’Olympique Lyonnais et combinaient avec merveille dans la surface de réparation adverse. Néanmoins, Hugo Sotelo manquait sa frappe et son tir du droit passait tout près du montant droit d’Anthony Lopes (1e). Le club rhodanien reprenait ensuite le fil de la rencontre avec Alexandre Lacazette, qui profitait du bon travail d’Amin Sarr pour prendre sa chance mais il butait sur Iván Villar (14e). Quelques minutes plus tard, l’attaquant des Gones recevait un bon centre de Saël Kumbedi pour placer une tête bien arrêtée par le portier adverse d’une parade à l’horizontale (14e).

Troisième défaite en quatre rencontres pour l’OL

Le duel à distance entre les deux gardiens se poursuivaient avec la réponse d’Anthony Lopes. Le gardien portugais repoussait avec facilité la tentative d’Iago Aspas malgré sa belle percée dans la défense lyonnaise (29e). Juste avant la pause, Jørgen Strand Larsen trouvait une fenêtre de tir à l’entrée de la surface mais son tir était bien bloqué en deux temps par le portier rhodanien (40e). Au retour des vestiaires, le Celta de Vigo continuait d’être la formation la plus entreprenante et il fallait un superbe défensif de la part de Clinton Mata pour empêcher l’avant-centre norvégien adverse de tenter sa chance (49e). Dans la foulée, Carles Perez réalisait un magnifique tir enroulé mais c’était sans compter sur la main ferme d’Anthony Lopes (58e).

Peu après l’heure de jeu, les deux entraîneurs procédaient à de nombreux changements pour insuffler une nouvelle dynamique dans cette fin de deuxième période. Alors que le rythme retombait légèrement, Anthony Lopes sortait de son but pour intervenir dans les pieds de Franco Emanuel Cervi mais le cuir revenait sur Carles Perez qui frappait directement tout en lobant toute la défense rhodanienne (73e, 1-0). Incapable de réagir durant ce dernier quart d’heure, l’Olympique Lyonnais devait s’incliner une nouvelle fois. Il s’agit du troisième revers en quatre rencontres pour la bande à Laurent Blanc, qui devra réagir pour son dernier match amical face à Crystal Palace.