Séville FC - Lille : les notes du match

Déjà dans le dur en Ligue des champions, le LOSC n'avait pas beaucoup d'autres choix lors de ce déplacement sur la pelouse de Séville que d'aller chercher un exploit. Un peu plus tôt dans la soirée, Wolfsbourg lui avait cédé la dernière place de la poule G grâce à sa victoire contre Salzbourg (2-1). Sans Yilmaz, malade, mais avec Renato Sanches au milieu, les Dogues se présentaient en 4-4-2 et c'est Weah qui faisait équipe avec David devant. En face, les Espagnols évoluaient en 4-3-3 avec Suso et Ocampos en soutien de Mir.

La suite après cette publicité

Le début de rencontre était à l'avantage des locaux, bien décidés à reprendre la 2e place du groupe. Acuna bottait un premier corner pour la tête hors cadre d'Ocampos (6e). L'ouverture du score venait sur l'occasion suivante grâce à une double erreur défensive signée Djalo qui dégageait le ballon sur Reinildo, et Gbric dont l'arrêt revenait directement dans les pieds d'Ocampos (1-0, 15e). Cueillis à froid, les Lillois trouvaient pourtant les ressources pour immédiatement se remettre dans le match.

Lille prend la 2e place

Ils auraient même dû bénéficier d'un penalty, pourtant évident, après cet accrochage de Delaney sur David (18e). Il en fallait plus pour faire flancher le champion de France en titre ce soir, décidément au niveau à Séville. David décalait Bamba pour une frappe déviée par Mir, puis boxée Bounou (34e). Quelques instants plus tard, Delaney, dans tous les mauvais coups andalous, mettait son coude dans le visage de Bamba et offrait le penalty de l'égalisation à David (1-1, 43e) avant la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Gourvennec prenaient même les devants par Ikoné, opportuniste sur ce ballon mal dégagé par la défense, suite à cette percée de Celik (1-2, 51e). Menés au score, les Sévillans ne parvenaient pas à revenir dans le match, se cassant les dents face à la défense bien en place des Nordistes. Seul Lamela chauffait les gants de Grbic bien plus rassurant que durant le premier acte (73e). André aurait même pu doubler la mise sur cette tête mais l'important est ailleurs. Lille tient sa première victoire dans cette campagne de Ligue des Champions et prend même la 2e place du groupe.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : R. Sanches (6,5) : le milieu de terrain portugais a mis beaucoup d'intensité dans son jeu dès l'entame du match, tentant de gagner des mètres balle au pied. Il a celui qui s'est le plus projeté dans le camp des locaux, mais n'a pas beaucoup été aidé par ses coéquipiers offensifs, compensant cela par des transmissions latérales intéressantes. Il est également celui qui a réussi le plus de passes dans le camp rouge-et-blanc (25 passes). Alors qu'il est l'un des meilleurs joueurs lillois à Sanchez-Pizjuan, il a semblé énervé par la décision du coach de le remplacer par Onana (75e).

Séville

Bono (5,5) : l'international marocain n'a, contrairement à bon nombre de ses coéquipiers, pas grand chose à se reprocher ce soir. Plusieurs bonnes interventions, comme sur cette frappe de Bamba où il s'est jeté au sol rapidement (34e), ou cette excellente sortie devant Ikoné (45e). Il ne peut pas faire grand chose sur les deux buts lillois.

Jesus Navas (5) : sur le flanc droit de la défense, le capitaine sévillan a été un peu plus discret qu'à l'accoutumée. S'il a bien tenu son rang défensivement parlant, n'étant que peu inquiété par ses vis à vis, il ne s'est pas vraiment montré à son avantage en attaque, ne prêtant que très peu main forte à ses attaquants Blessé, il a dû sortir à la 65e, et Montiel a pris le relais, étant un peu plus offensif que l'Espagnol.

Koundé (5) : le Français n'a pas été mauvais, mais n'a pas été brillant non-plus. Défensivement déjà, ni lui ni Diego Carlos n'ont donné l'impression d'être totalement sereins et d'être en mesure de sécuriser leur surface, et ce alors que Lille n'a pas tant attaqué que ça. Balle au pied, il a aussi été bien plus prudent que d'habitude, ne brisant pas de lignes à la relance comme il sait pourtant si bien le faire.

Diego Carlos (4) : quant à l'ancien Nantais, il y a toujours eu ces situations où il donne l'impression de péter un câble, ou ces situations où il commet une erreur de nulle part, comme cette occasion d'Ikoné juste avant la pause, même si pour le coup c'est plus de la malchance qu'autre chose. Il n'a en tout cas pas dégagé de véritable sensation de sécurité aujourd'hui, et a été fébrile sur les quelques offensives lilloises.

Acuña (4,5) : le latéral gauche argentin a été à la hauteur. Comme son pendant à droite, il a cependant été un peu trop timide sur les séquences offensives, mais c'était peut-être des consignes de Lopetegui pour ne pas trop se découvrir et être pris dans le dos par les rapides attaquants lillois. Quelques belles transmissions et renversements de jeu à son actif tout de même.

Fernando (6) : comme souvent, il a été très bon dans l'entrejeu. Impérial dans les tâches défensives, c'est en bonne partie grâce à lui que les Lillois n'ont pas pu se frayer des chemins vers le but facilement, lui dont le volume de jeu est incroyable. Il a aussi été très bon lorsqu'il a fallu porter le jeu vers l'avant, malgré quelques légère imprécisions à noter. De loin le meilleur sévillan et une prestation de taulier qui n'aura surpris personne de l'autre côté des Pyrénées.

Delaney (3,5) : le Danois a vécu une soirée compliquée. Pourtant très expérimenté dans ce genre de duels, il a commis bon nombre d'erreurs, avec plusieurs transmissions mal assurées. Il offre notamment un penalty complètement stupide à Lille avec un coup de coude sur Bamba quelques minutes avant la pause. Une soirée à oublier, et qui s'est conclue à la 57e lorsqu'il a été remplacé par Erik Lamela , auteur d'une entrée assez intéressante.

Oliver Torres (5) : le meneur de jeu ibérique a rendu une copie assez satisfaisante. Pas forcément très en vue en première période malgré quelques ballons bien distillés devant, il a été un peu plus influent au retour des vestiaires, quand Lille est passé devant. L'ancien de l'Atlético a ainsi pris ses responsabilités et a tenté de redynamiser le jeu de son équipe, faisant circuler le ballon rapidement. Munir l'a remplacé à vingt minutes de la fin, mais son entrée en jeu a été pratiquement anecdotique.

Suso (4) : match compliqué pour le joueur de couloir droit. Comme souvent, il a tenté de repiquer dans l'axe avant d'enchaîner sur une frappe ou servir un partenaire. Et comme souvent, ça a été assez brouillon, avec beaucoup de déchet et de mauvaises décisions, même si c'est lui qui est à l'origine de l'ouverture du score. Joan Jordan a pris sa place à la 57e, et a permis aux Andalous de mettre un peu le pied sur le ballon.

Rafa Mir (5) : la référence offensive andalouse a été un poison pour la défense lilloise dans le jeu. Même si son gabarit peut prêter à confusion, c'est un joueur extrêmement technique qui n'hésite pas à décrocher pour participer au jeu, ce qui a un peu difficulté la tâche aux Lillois qui n'ont pas su sur quel pied danser avec lui. Seulement, il n'a eu aucune véritable situation à se mettre sous la dent. Youssef En-Nesyri l'a remplacé à la 57e mais n'a pas vraiment été bien servi par ses partenaires.

Ocampos (5) : difficile d'analyser sa prestation du soir. Il n'a pas été particulièrement dangereux dans le jeu, alternant le moyen et le mauvais, mais termine tout de même avec un but au compteur. Dans les intentions, il a cependant été un des rares Sévillans à toujours vouloir aller de l'avant et tenter de faire mal à la défense de l'écurie de Ligue 1.

Lille