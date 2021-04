Super League : le communiqué du FC Barcelone

La suite après cette publicité

«Nous sommes les défenseurs des championnats nationaux et nous sommes ouverts à un dialogue ouvert avec l’UEFA. (...) Je crois qu’il y aura un accord. (...) Il y a eu des pressions sur certains clubs, mais le projet existe toujours.» Après plusieurs jours sans la moindre intervention concernant ce projet de Super League, le FC Barcelone est sorti du silence ce jeudi par la voix de son président Joan Laporta. Et quelques heures après les déclarations de son patron, le club catalan a publié un communiqué.

Dans celui-ci, les Blaugranas se défendent et affirment que le projet est toujours en cours. Mais on y apprend surtout que les socios auront le dernier mot dans cette affaire. «Cette décision a été prise avec la conviction qu'il aurait été une erreur historique de refuser l'opportunité de participer à ce projet en tant que membre fondateur. En tant que l'un des meilleurs clubs sportifs du monde, notre intention sera toujours d'être à l'avant-garde, ce qui est une partie indispensable de l'identité du club et de son esprit sportif, social et institutionnel», peut-on notamment lire.