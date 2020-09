FC Nantes : Christian Gourcuff répond aux tensions avec le centre de formation

Il aura suffi d'une interview de Stéphane Ziani, coach des U19 du FC Nantes, pour mettre le feu aux poudres. Dans Ouest France, l'entraîneur a remis en cause la politique de gestion des jeunes de Christian Gourcuff, coach de l'équipe A. L'entraîneur des jeunes a pesté contre le manque de confiance accordé aux joueurs formés au club. Le principal visé a répondu dans L'Équipe en qualifiant ces propos de « grotesques ».

Avant de continuer : « mes propositions ont été rejetées et je n'ai rien voulu imposer. On ne peut pas imposer des choses à des gens qui ne veulent pas écouter. On ne pourra pas nous reprocher d’avoir essayé. Le projet, il y en avait un ». L'ancien technicien de Lorient se défend en évoquant les cas de Louza (21 ans) et de Randal Kolo Muani (21 ans) qu'il a lancé en Ligue 1. Il refuse par ailleurs de rencontrer Stéphane Ziani même s'il a appelé à la fin des tensions : « la récré est finie », a-t-il déclaré.