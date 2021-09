EdF : la liste des U18 appelés

L'équipe de France des moins de 18 ans, coachée par Lionel Rouxel, disputera deux matches amicaux contre l'Algérie le samedi 9 octobre (16h) et le mardi 12 octobre (11h) au CNF Clairefontaine.

Pour l'occasion, vingt-deux joueurs sont sur le pont. On retrouve notamment le défenseur prometteur du Paris SG El Chadaille Bitshiabu et les deux Rennais, le milieu Lesley Ugochukwu et l'attaquant Mathys Tel.

La liste :

Gardiens : Tom Mabon (Nantes), Robin Risser Birckel (Strasbourg)

Défenseurs : Mathieu Acapandie (Nantes), Teo Allix (Montpellier), El Chadaille Bitshiabu (Paris SG), Wakis Kore (Paris FC), Johaneko Louisjean (Bordeaux), William Mikelbrencis (Metz), Aurélien Pelon (Lorient), Hugo Vogel (OL)

Milieux : Nathan Buayi Kiala (LOSC), Kevin Danois (Auxerre), Khalil Fayad (Montpellier), Derek Mazousacko (Troyes), Brahim Traoré (Caen), Lesley Ugochukwu (Rennes)

Attaquants : Badredine Bouanani (LOSC), Yannis Lagha (OL), Edoly Lukoki Mateso (Nantes), Amine Messoussa (LOSC), Lenny Pirringuel (Bordeaux), Mathys Tel (Rennes)