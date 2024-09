OM : ça commence mal pour Adrien Rabiot

Accueilli en grande star et sous les fumigènes par le public marseillais, Adrien Rabiot (29 ans) avait manqué l’Olympico sur la pelouse du Groupama Stadium et devait attendre encore pour faire ses premiers pas, lui qui n’avait pas joué depuis le 9 juillet dernier et la demi-finale de l’Euro 2024, contre l’Espagne (1-2). Mais à la surprise générale, l’ex-Parisien était présent dans le groupe pour le déplacement à Strasbourg, ce dimanche (0-1) et pouvait faire ses débuts pour remplacer rapidement Ismaël Koné après l’heure de jeu, victime d’une blessure.

«Il devait jouer moins de trente minutes mais la blessure de Koné, qui a pris un coup, a accéléré les choses», a justifié Roberto De Zerbi, après la rencontre. C’est donc à la 62e minute qu’Adrien Rabiot a pu fêter sa première sous le maillot de l’OM, moins de deux semaines après sa signature surprise. Lancé dans le grand bain après seulement une semaine d’entraînement collectif, l’ex-capitaine de la Juventus s’est positionné aux côtés de Geoffrey Kondogbia, sur l’axe gauche du milieu phocéen.

Adrien Rabiot intéressant, mais…

S’il a été applaudi par le parcage marseillais présent au stade de la Meinau, Adrien Rabiot n’a pu éviter la première défaite marseillaise de la saison (1-0). Pourtant, il a réussi à rapidement créer une grosse occasion de but en trouvant Neal Maupay, qui a manqué l’égalisation devant le portier adverse, Djordje Petrovic (64e). L’international tricolore affichait également un pourcentage de 100% de passes réussies et 2 duels gagnés, mais sur le plan physique, Rabiot a eu plus de mal.

Averti pour une faute sur Ismaël Doukouré (75e), Adrien Rabiot a eu plus de mal en fin de match dans les duels et a parfois été fautif sur les contre-attaques alsaciennes, mais cela reste très encourageant pour 30 minutes de jeu et Roberto De Zerbi s’est montré satisfait de son entrée en jeu. «C’est un joueur important, il a effectué une bonne entrée en jeu, mais il n’est pas encore à 100 %, pas encore prêt à débuter un match», a-t-il indiqué. Il pourrait être lancé plus longtemps devant le public du Vélodrome, dès vendredi prochain contre le SCO d’Angers.