Le Borussia Dortmund communique sur la blessure d'Erling Haaland

«Selon l'examen médical, Haaland souffre de problèmes musculaires, qui nécessitent toutefois un traitement et des examens supplémentaires dans les prochains jours», a ainsi déclaré, ce lundi, le Borussia Dortmund concernant l'état de santé de sa star Erling Haaland. Sorti sur blessure lors de la victoire de Dortmund sur la pelouse d'Hoffenheim samedi (3-2), le Norvégien souffre donc d'un nouveau pépin musculaire.

Gêné par les blessures, le cyborg des Marsupiaux a ainsi d'ores et déjà manqué dix matches avec le BvB depuis le début de saison. En souffrance avec sa hanche à l'automne dernier, le club allemand a par ailleurs souhaité, au sein de son communiqué, un bon rétablissement au natif de Leeds : «nous souhaitons à Erling qu'il se rétablisse vite et qu'il puisse faire ce qu'il aime le plus : marquer des buts pour le BvB».