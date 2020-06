Sheffield United-Arsenal : Alexandre Lacazette de retour dans le onze de départ

Après la qualification de Manchester United contre Norwich City samedi soir (2-1 après prolongation), les quarts de finale de FA Cup continuent ce dimanche. À 14h, Sheffield United va accueillir Arsenal dans son Bramall Lane. Sur une série de trois matches sans victoire depuis le retour du football outre-Manche, les Blades vont tenter de renouer avec la victoire. Les Gunners, eux, vont essayer de confirmer après leur succès contre Southampton, avec à la clé forcément un billet pour le dernier carré.

Du côté du club londonien, Mikel Arteta effectue cinq changements après le succès contre les Saints en Premier League. L'attaquant français Alexandre Lacazette retrouve notamment une place de titulaire. En face, Chris Wilder a aussi fait quelques changements dans son onze de départ. Le portier anglais Dean Henderson est par exemple de retour dans les cages. Pour rappel, le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce dimanche aux alentours de 20h15, à la mi-temps du match Newcastle-Manchester City.

Le XI de Sheffield United

Chris Wilder has made three changes to his side for this afternoon’s FA Cup quarter-final against Arsenal.



‘Keeper Dean Henderson returns in goal, while John Egan & Oli McBurnie also return to the side.#SUFC 🔴