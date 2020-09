Barça : le groupe contre Girona sans Luis Suarez et Arturo Vidal

Jouant contre Girona à 19h (rencontre à suivre sur notre live commenté) en préparation de sa saison de Liga, le FC Barcelone vient d'annoncer son groupe pour ce match amical. Et petite surprise, on ne retrouve par Arturo Vidal en instance de départ pour l'Inter Milan et Luis Suarez qui est pourtant en train de s'éloigner de la Juventus.

En revanche, les stars sont là mis à part Marc-André ter Stegen. Lionel Messi, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann ou encore Gerard Piqué sont présents dans le groupe de Ronald Koeman. Les deux jeunes Francisco Trincao et Pedri qui se sont montrés à l'aise contre le Nastic Tarragone au tour précédent font partie du groupe également.

Le groupe du FC Barcelone :

Gardiens : Neto, Pena et Tenas

Défenseurs : Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Roberto, Junior, Araujo, Cuenca

Milieux : Busquets, De Jong, Alena, Puig

Attaquants : Griezmann, Messi, Dembélé, Coutinho, Konrad, Pedri, Trincao, Braithwaite