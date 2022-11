PSG-Auxerre : le sale geste de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Petite promenade de santé pour le PSG avant la trêve. Sur la pelouse du Parc, les troupes de Christophe Galtier se sont imposées sur le score de 5-0. Et juste après le match, il y a eu une scène qui risque de faire parler.

On a ainsi vu Kylian Mbappé, auteur du premier but de la partie, se tenir les parties intimes dans le tunnel des vestiaires. Le tout, en regarant de Kays Ruiz et d'autres joueurs auxerrois. Une réponse à un clash sur la pelouse ? Nul doute qu'on aura plus de précisions plus tard dans la soirée !