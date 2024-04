Une star du Real Madrid promet la guerre à Kylian Mbappé

Le Real Madrid s’apprête à accueillir Kylian Mbappé. Les supporters merengues se frottent déjà les mains en imaginant le Bondynois célébrer ses buts avec la tunique blanche sur le dos. Mais plusieurs questions se posent déjà. Comment Carlo Ancelotti utilisera le Français ? L’entraîneur italien sera-t-il obligé de changer de système ? Qui sera sacrifié pour faire de la place à KM7 ? Ces derniers temps, la presse madrilène explique que c’est Rodrygo qui fera les frais de l’arrivée de la star des Bleus.

Effectivement, dans la configuration actuelle du Real Madrid, il n’y a que deux places à prendre : les deux positions d’attaque devant Jude Bellingham, occupées par Vinicius Jr et Rodrygo Goes. Le premier semble intouchable, et est un peu plus performant que son compatriote, qui est donc le joueur qui risque de perdre sa place dans le onze titulaire. Seulement, comme l’explique Mundo Deportivo, le joueur compte bien se battre face à Mbappé.

Rodrygo ne rendra pas les choses faciles à Mbappé

Son entourage a ainsi fait circuler dans la presse que l’ancien de Santos n’a aucune intention de partir. Le joueur veut rester à Madrid et il n’a pas peur de la concurrence de Mbappé, à qui la place de titulaire semble logiquement promise. Il estime même qu’il peut mettre Carlo Ancelotti face à un sacré problème et, éventuellement, reprendre la place de titulaire qui lui appartient encore jusqu’à la fin de saison.

C’est aussi un message très clair envoyé à la vedette française : Mbappé devra se battre pour conserver sa place sur la durée. Dans le même temps, le média confirme les informations parues récemment concernant l’intérêt de plusieurs cadors anglais et même du PSG pour ses services. De potentielles offres qui seront ignorées par le principal concerné. Kylian Mbappé est prévenu…