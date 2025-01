Red Bull : Jürgen Klopp vit une rentrée des classes très étrange

Après les paroles, place aux actes. Le 1er janvier 2025 a marqué la prise de fonctions officielle de Jürgen Klopp dans son rôle de Global Head of Soccer au sein du groupe Red Bull. L’attente fut longue mais l’entraîneur allemand va petit à petit retrouver les projecteurs. Dans un entretien accordé au journal allemand Bild quelques jours à la veille de Noël, Oliver Mintzlaff, directeur général du groupe Red Bull, était revenu sur les coulisses de l’arrivée de Jürgen Klopp : «Au cours des 20 dernières années, j’ai vécu, contribué à façonner et à négocier de nombreuses négociations dans le football. Je dois dire que ce furent les plus faciles avec lui. Non pas parce que nous lui avons proposé un package financier incroyable, au contraire. Nous avons parlé du côté financier pendant 20 secondes parce qu’il a dit qu’il était prêt à relever le défi. J’espère qu’il ne l’entendra pas maintenant, car il pensera alors que lui et son conseiller ont mal négocié. Mais non, financièrement, cela a pris 20 secondes. Lorsque le oui est arrivé, ce fut l’une des négociations les plus faciles que j’ai menée en 20 ans. Cela a pris beaucoup de temps. C’était un processus très, très long. La première idée est venue il y a plus de deux ans, lorsque j’en ai parlé pour la première fois à Jürgen», a-t-il déclaré. Avec un nouveau rôle taillé sur mesure, l’ancien entraîneur de Liverpool sera responsable du réseau international de tous les clubs de football sous l’égide de Red Bull - y compris Leipzig, Salzbourg et les New York Red Bulls.

La suite après cette publicité

Après ce long abattement médiatique où les protagonistes gravitant autour de la marque autrichienne se sont succédé dans les différentes presses pour vanter les mérites de l’entraîneur allemand depuis l’annonce officielle via un communiqué, l’heure est arrivée d’officiellement se mettre au travail. Le programme s’annonce déjà chargé pour les premiers jours de l’ancien coach de Liverpool. Jürgen Klopp, qui a signé pour cinq ans en tant que patron du football chez Red Bull en octobre dernier, doit être le fer de lance de la marque autrichienne et du succès sportif à l’échelle internationale. Et si cela aurait pu être une première grande apparition symbolique, Jürgen Klopp était finalement absent lundi lors du match amical opposant le Bayern Munich au Red Bull Salzbourg (0-6 pour les Bavarois). Le tacticien allemand aurait pu avoir des premières impressions concrètes de l’un des clubs les plus importants de la galaxie Red Bull. En effet, avant sa présentation officielle à la presse prévue le 14 janvier, il ne souhaite pas apparaître dans les médias et ne veut pas détourner l’intérêt des clubs. Le natif de Stuttgart a d’autres choses de prévu pour ses premiers jours dans les bureaux. Le journal allemand Bild dévoile tous les détails du mois de janvier intense qui attend Jürgen Klopp.

Un tour du monde discret pour commencer

Avant d’officiellement prendre ses fonctions, Jürgen Klopp a déjà eu des entretiens sporadiques en décembre avec le manager de Leipzig, Marcel Schäfer, le patron du Red Bull, Oliver Mintzlaff et son directeur de football, Mario Gomez. Il s’agissait par exemple de discuter de concepts et de philosophie pour les jeunes talents, mais jamais de décisions concrètes comme la sélection des entraîneurs ou la planification des joueurs. La question de l’avenir du coach vacillant de Leipzig, Marco Rose, n’a jamais été posée par exemple, n’étant pas à ce moment en fonctions officielles. Après des vacances au ski pendant les fêtes de fin d’année, Klopp s’est rendu à Salzbourg pour l’intégration en entreprise organisée lundi et ce mardi même. Ensuite, il ira au siège allemand de Red Bull à Munich, où son plus proche collaborateur, Mario Gomez, est installé. Il sera à Leipzig le 12 janvier pour son premier match de Bundesliga dans son rôle de Global Head of Soccer de l’année, le RB Leizpig affrontera le Werder Brême. L’ancien coach du Borussia Dortmund ne sait pas encore s’il regardera le match en présentiel au stade, mais il a déjà rencontré Marco Rose qu’il connaît depuis Mayence où il a été son entraîneur. Le 14 janvier est la date la plus importante du mois puisque Jürgen Klopp sera présenté lors d’une conférence de presse en grande pompe.

La suite après cette publicité

Les choses vont ensuite devenir encore plus chargées pour Jürgen Klopp puisqu’il va entamer un tour du monde où il rendra visite à une grande majorité des clubs membres de la galaxie Red Bull. En effet, à la fin du mois, il fera un premier arrêt par São Paulo pour aller à la rencontre du club brésilien du RB Bragantino. Par la suite, Klopp enchaînera avec les Etats-Unis pour visiter le quotidien du New York Red Bulls qui affrontera en Californie le club de San Diego en amical. Mi-février, son avion fera escale à Tokyo au Japon pour faire la connaissance avec le club d’Omiya Ardija, qui vient d’être promu en deuxième division. Une visite au Paris FC est également prévue, où Red Bull détient une participation minoritaire aux côtés de la Famille Arnault. Seul Leeds United, Red Bull étant le sponsor principal et le propriétaire minoritaire, ne veut pas Jürgen Klopp en raison de son passé étroit avec le club de Liverpool. La direction des Peacocks craint un conflit d’intérêt. A son retour en Europe, Jürgen Klopp devra concevoir son équipe de collaborateurs avec les conseils de Marc Kosicke, qui a recommandé par le passé Ralf Rangnick, Max Eberl et Julian Nagelsmann auprès d’Oliver Mintzlaff.