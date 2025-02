Le Real Madrid lance sa contre-offensive pour garder Vinicius Junior

Vinicius Junior est rarement tranquille ces derniers mois. De sa défaite au Ballon d’Or au tifo chambreur de Manchester City mardi soir, de son entente avec Mbappé à ses statistiques déclinantes cette saison, de son départ possible à l’Arabie saoudite à sa prolongation espérée au Real Madrid, tous les sujets connaissent des rebondissements réguliers. Le plus vital reste forcément celui concernant son avenir, alors qu’il est lié jusqu’en 2027 avec le club merengue.

Le pressing constant de l’Arabie saoudite pour l’attirer ne se dément pas. Et Marca assure même aujourd’hui que le joueur a pu rencontrer les dirigeants saoudiens et exprimer son intérêt pour leur pharaonique proposition, avec un salaire annuel de 200 M€. Mais dans le même temps, il ne cache pas son amour pour le Real Madrid, à l’image de sa déclaration dans les couloirs de l’Etihad Stadium mardi soir. « J’ai un contrat jusqu’en 2027, mais j’ai toujours dit que je voulais jouer ici pendant longtemps, pouvoir écrire l’histoire et recevoir l’affection des fans aux côtés du président, de tous les joueurs et du staff technique. Et si Dieu le veut, j’espère que dans les prochains jours toutes les négociations pourront être résolues et que je pourrai rester ici longtemps. »

Le Real lance son offensive

Alors, que décidera le Brésilien de 24 ans ? La Casa Blanca a en tout cas décidé de passer à l’action, en ouvrant les démarches pour une prolongation de contrat plus tôt que prévu. Face à l’insistance de l’Arabie saoudite, Florentino Pérez a accéléré son calendrier, lui qui voulait plutôt parler prolongation l’été prochain avec Vinicius. Selon As, il a demandé à son numéro 7 quel était le montant souhaité pour signer un nouveau contrat.

Les représentants du joueur auraient déjà répondu et envoyé leur proposition au président merengue. Lors de sa précédente prolongation en 2022, Vinicius avait négocié un salaire d’environ 15 M€ par saison (avec divers bonus), ce qui le place aujourd’hui au même niveau que Mbappé, qui a cependant touché une prime à la signature conséquente, et au-dessus de Bellingham (dont le salaire serait compris entre 8 et 10 M€ par saison). L’objectif du Real Madrid reste de garder une forme d’équilibre entre les salaires de ses trois plus grosses stars. Reste à savoir si cela suffira à convaincre Vinicius de résister aux sirènes saoudiennes.