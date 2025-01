Real Madrid : les mots forts de Karim Benzema sur Kylian Mbappé

Ce jeudi, le Real Madrid affronte Majorque lors des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Une rencontre qui va se jouer du côté de Djeddah en Arabie saoudite. L’occasion pour Karim Benzema, joueur d’Al-Ittihad dans la même ville, de rendre visite à ses coéquipiers. L’ex-international français en a profité pour s’exprimer au micro de Real Madrid TV sur le match face à Majorque et évoquer le cas de Kylian Mbappé, son ex-coéquipier en sélection.

«Ce match sera différent de la Liga car c’est une demi-finale et qu’il y a un trophée à aller chercher. C’est une rencontre très importante pour le Real Madrid et je pense que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde et qu’ils sont sérieux, ils gagneront. C’est une équipe top, une équipe forte. Il y a les meilleurs joueurs du monde. Ceux qui jouent, ceux qui ne jouent, ils sont tous forts. Je pense que c’est un rêve pour chaque joueur d’évoluer avec des Bellingham, Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Ils ont tout. Ils mettront encore plein de buts, car ils ont beaucoup de talent. Et je pense que l’arrivée de Kylian Mbappé va apporter beaucoup de joie aux supporters du Real Madrid prochainement.»