Les grosses révélations de Luis Suarez sur le départ de Neymar au PSG

Les aventures de Neymar continuent. Depuis le 3 août 2017, l’attaquant de 31 ans fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. À l’époque, le club de la capitale française n’avait pas hésité à débourser 222 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire fixée par le FC Barcelone, pour l’attirer du côté du Parc des Princes, faisant de lui, au passage, le joueur le plus cher de la planète football. Véritable star du ballon rond, l’international brésilien (124 capes, 77 buts) cartonnait tout sur son passage en Catalogne, où, aux côtés de Luis Suarez et de Lionel Messi, il formait la redoutable et très célèbre MSN.

Ce trio magique avait notamment permis au Barça de soulever la Ligue des Champions en 2015, mais aussi trois titres de champion d’Espagne ou encore une Coupe du Monde des clubs. De quoi situer le sacré coup que venait de réaliser le Paris SG sur le marché des transferts, au nez et à la barbe d’un des plus grands clubs du monde, concurrent direct sur la scène européenne. Sauf que d’un point de vue personnel, Neymar Jr n’est pas forcément devenu celui qu’il espérait. L’Auriverde n’a toujours pas réussi à remporter le Ballon d’Or, ni à mener le PSG sur le toit de l’Europe.

El Pistolero, ancien compère de Neymar à Barcelone, est revenu sur ce transfert le plus important de l’histoire, dévoilant des détails croustillants des coulisses. «Oui [nous avons demandé à Neymar de rester], a d’abord révélé Luis Suarez auprès du média brésilien Placar. D’abord, ça nous a fait très mal en tant qu’amis et [coéquipiers] de Neymar parce qu’en pré-saison aux États-Unis, quand on s’asseyait pour en parler, il nous disait : "non, non". Et je n’aimais pas trop en parler, mais il est arrivé un moment où c’était déjà bien avancé, alors on est allés parler à Neymar et on lui a dit : "Ney, si tu veux tout gagner, reste ici avec nous". […] Il nous écoutait et disait "oui, oui, je veux rester".»

Et Luis Suarez de se lâcher, estimant que le gamin de Santos a fait une erreur en rejoignant la Ligue 1, un choix qui n’était d’ailleurs a priori pas le sien. « Mais comme vous le savez, avec son entourage, c’est difficile à gérer. Nous lui avons conseillé en tant qu’amis de rester, mais sa famille a décidé de partir. On lui a dit d’aller en Angleterre, avec Manchester City et un meilleur football, mais en France ? C’est compromettant, mais je prends mes responsabilités. Si Neymar était resté à Barcelone, il aurait gagné un Ballon d’Or à coup sûr. » Des propos forts de l’ancien serial buteur de Liverpool, amer, qui a, au passage, envoyé un petit tacle au championnat de France. Neymar partage-t-il la même vision des choses ?