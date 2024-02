Le message fort du Bayer Leverkusen sur Xabi Alonso

Xabi Alonso, victime de son succès. Dimanche soir, le Bayer Leverkusen, dirigé par l’Espagnol, a fait un pas de géant dans la course au titre en surclassant le Bayern Munich (3-0), à l’occasion de la 21e journée de Bundesliga. Toujours invaincu depuis le début de la saison, le BO4 compte désormais 5 points d’avance sur le rival munichois. De quoi propulser un peu plus Xabi Alonso sur un piédestal. À la tête des Werkself depuis plus d’un an, l’Ibère a imposé progressivement sa patte mais cartonne davantage cette saison dans la mesure où son équipe demeure invaincue, toutes compétitions confondues, depuis une trentaine de matchs !

Ainsi, l’ex-international espagnol s’est forgé une solide réputation sur le vieux continent en l’espace de quelques mois et se retrouve désormais annoncé à la tête des plus grandes écuries européennes. Malgré les rumeurs circulant à son égard, la direction du Bayer reste confiante à l’idée de le conserver au-delà de l’exercice en cours. «J’en suis certain. Le contrat, c’est une chose, mais le confort qu’il éprouve, c’en est une autre. Il sait que nous aurons une équipe au top la saison prochaine», a livré le directeur sportif du B04 Simon Rolfes à l’émission de télévision allemande «Doppelpass». Le message est passé !