Aston Villa : Steven Gerrard veut conserver Philippe Coutinho

En conférence de presse, l’entraîneur d’Aston Villa, Steven Gerrard, a confirmé qu’il avait l’intention de conserver Philippe Coutinho dans son équipe. « Phil a eu du succès à Barcelone, mais il a aussi eu des périodes difficiles. Il est arrivé à un stade où il avait besoin de changer de décor et de voir un autre film. Nous voulons être ce film pour lui car si nous voulons arriver là où nous voulons être, nous devons le construire autour de talents comme Phil, car à son meilleur niveau, c'est un joueur de haut niveau », a déclaré le coach des Villans.

Depuis son arrivée cet hiver, le milieu offensif a disputé sept matchs avec les Villans, inscrit trois buts et délivré autant de passes décisives, ce qui lui donne un statut particulier selon son coach. « Toutes les bonnes équipes ont des joueurs qui changent le jeu et qui inquiètent vraiment l'adversaire avant même qu'un ballon ne soit touché. Phil a ce statut et il donne confiance à ses coéquipiers » a expliqué le technicien anglais. Le club de Birmingham devra dépenser 40 millions d’euros s’ils veulent conserver le Brésilien de 29 ans qui est prêté avec option d’achat jusqu’en juin par le FC Barcelone. Une grosse somme, mais pour Gerrard le milieu offensif les vaut. « Je ne contrôle pas les frais de transfert ni les salaires. Tout ce que je peux faire, c'est donner mon avis. Phil a montré ce dont il est capable jusqu'à présent », a lâché le coach de 41 ans.