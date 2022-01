Atalanta : nouveau coup dur pour Josip Ilicic

Alors que des rumeurs circulaient sur l’absence de Josip Ilicic, son entraineur Gian Piero Gasperini a souhaité clarifier la situation de son milieu offensif après le nul de l’Atalanta sur la pelouse de la Lazio samedi (0-0). Le coach italien a expliqué au micro de Sky Sport Italia, que le Slovène était absent du groupe bergamasque depuis trois matchs car il est récemment retombé en dépression. Le milieu offensif de 33 ans, avait déjà traversé une période difficile en 2020, à l’époque il avait même envisagé de prendre sa retraite. Le technicien lombard a expliqué que la situation de son joueur était « délicate » et qu’il ne pouvait pas garantir qu’il reviendrait un jour dans l’équipe.

« Ce n'est pas facile pour moi de parler de cette situation. Nous serons toujours aux côtés de Josip, c'est quelque chose qui va au-delà du football. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, nous avons passé de nombreux moments heureux ensemble. Je peux dire que c'est une personne normale et positive, mais notre esprit est une vraie jungle. C'est difficile pour les psychologues de comprendre ce qui se passe, alors imaginez pour nous. Les médecins ne nous donnent pas de réponses et je ne peux pas en donner non plus, c’est un sujet très sensible. J'espère juste qu'il pourra revenir et retrouver un peu de joie en jouant au foot » a expliqué Gasperini. Depuis le début de la saison l'international slovène a disputé 23 matchs avec la Dea, inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives.