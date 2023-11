Équipe de France : Didier Deschamps explique pourquoi Warren Zaïre-Emery l’a fait craquer

Elle est tombée ! Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs retenus pour défier Gibraltar et la Grèce pendant cette trêve du mois de novembre. Le sélectionneur a notamment appelé Warren Zaïre-Emery pour la première fois. C’est d’ailleurs la seule nouveauté de cette liste toute somme assez classique si on met de côté les quelques pépins physiques de joueurs comme Aurélien Tchouaméni. Forcément, les journalistes présents sur place ont longuement interrogé le sélectionneur tricolore sur son plan pour le titi parisien.

La suite après cette publicité

« De par ce qu’il réalise avec son club depuis le dernier rassemblement, il est là avec nous parce qu’il a toutes les qualités pour être au plus haut niveau. Même s’il y a de la concurrence à son poste, ce qu’il est capable de réaliser à son jeune âge démontre un potentiel énorme et une maturité déjà bien affirmée en ayant un peu plus de 17 ans. C’est évidemment une étape importante pour lui dans sa carrière, tout va très vite pour lui mais il a cette capacité pour assumer ces responsabilités là », a-t-il d’abord lancé, justifiant sa sélection.

À lire

Le PSG a déjà acté une recrue hivernale

Un candidat sérieux pour l’Euro

Mais surtout, il a expliqué qu’il n’y aura pas de plan particulier pour accueillir l’adolescent. Il appliquera le même procédé que pour les autres débutants. « Ce n’est pas une question d’âge, certains joueurs peuvent être matures à 18 ans, d’autres à 30 ans le seront moins. Il n’y a pas de traitement particulier. Certains peuvent venir tardivement. Il faut faire en sorte de mettre le nouveau dans les meilleures conditions, avec de la tranquillité, de la sérénité. Il y a une mise en lumière importante médiatique mais il faut savoir gérer ou digérer l’après. J’accorde toujours beaucoup de circonstances atténuantes quand c’est des premières convocations, des premiers matchs ou une première titularisation. Pour certains ça prend un peu de temps pour se libérer et être en confiance, pour d’autres ça se fait naturellement. Quand j’appelle un joueur, je considère qu’il a ce qu’il faut pour répondre aux exigences du haut niveau, mais ça demande confirmation. Mais ça on le saura après », a ajouté le sélectionneur.

La suite après cette publicité

Enfin, il a confirmé que le Parisien est, logiquement, sur ses tablettes pour l’Euro : « s’il est là, c’est qu’il a tout. S’il le fait au PSG et que j’estime qu’il a le potentiel pour le faire au niveau international, c’est un candidat pour le prochain Euro. Sans changer ce qu’il réalise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c’est un milieu complet déjà, à son jeune âge, qui fait beaucoup de choses très bien. Il faut maintenir et pouvoir l’exprimer avec les Bleus, même s’il y a d’autres joueurs comme Camavinga. Moi j’ai jamais choisi de mettre des joueurs sur le terrain par rapport à leur date de naissance. Qu’il ait 17, 20 ans ou 28 ans ça ne change rien. Warren, comme tous les jeunes, était prêt ». Comme beaucoup de fans de foot, Deschamps est séduit !