Thomas Tuchel allume la tournée de l’Allemagne en Amérique

Dimanche, face à Fribourg à 17h30, le Bayern Munich tentera de retrouver la victoire en Bundesliga après avoir concédé le nul (2-2) face au RB Leipzig la semaine dernière. Les joueurs devront tout donner, eux qui rejoindront leur sélection nationale dans la foulée avec la 2e trêve de la saison. L’Allemagne ira justement en Amérique pour affronter les États-Unis (14/10) et le Mexique (18/10). Un long périple pour préparer l’Euro 2024, qui ne plaît pas forcément à Thomas Tuchel.

«Je n’ai pas eu besoin d’attendre jusqu’à maintenant pour hausser les sourcils. Je ne sais pas si cela m’intéresserait de jouer contre le Mexique en Amérique avant un Championnat d’Europe en Allemagne. Je ne sais pas si quelqu’un peut m’expliquer cela de manière suffisamment concluante pour que je le comprenne parfaitement. Je ne sais pas qui l’a décidé, mais c’est décidé», explique l’entraîneur du Bayern. «Les joueurs nationaux allemands reviendront avec le décalage horaire jeudi (19 octobre ; ndlr) . Ensuite, ils prennent l’avion pour Mayence vendredi et l’avion pour Istanbul lundi. Puis ils reviennent mercredi et il n’y a qu’un seul match à domicile entre les déplacements en coupe (le 1er novembre à Sarrebruck ; ndlr) et à Dortmund. Il y a une différence entre un emploi du temps chargé, tout ce qui se passe loin de chez soi et dans des fuseaux horaires différents».