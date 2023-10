JT Foot Mercato : Arsenal va tout casser sur le mercato

Les Gunners a des pépites dans le viseur

De nouveau sur le devant de la scène, Arsenal veut poursuivre son ascension vers les sommets en se montrant très actif sur le mercato. En défense, les Gunners ont dans le viseur Marc Guehi. Dans ce dossier, le club londonien devra faire face à la concurrence de Manchester City et de Chelsea. Pour renforcer son attaque, l’équipe de Mikel Arteta a également ciblé Pedro Neto, l’ailier de Wolverhampton. Les Gunners veulent passer à l’action dès cet hiver pour le Portugais. Pour convaincre les Wolves de lâcher leur joueur, il faudra au minimum proposer 60 M€. Pour le poste d’attaquant de pointe, les pensionnaires de l’Emirates Stadium veulent concurrencer Gabriel Jesus avec Ivan Toney. Selon les dernières informations venues d’outre-Manche, Brentford demanderait un montant considérable de 70 M€ pour laisser partir leur joyau. Toujours à la recherche d’une bonne pioche en Premier League, les Gunners veulent faire le forcing pour Douglas Luiz d’Aston Villa. Les Villans veulent prolonger leur milieu de terrain, mais les décideurs d’Arsenal veulent jouer un mauvais coup au club de Birmingham. Déjà ciblé l’été dernier, Andre Trindade pourrait voir Arsenal revenir à la charge dès cet hiver. Le milieu de terrain de Fluminense a récemment confié qu’il avait rejeté une proposition du club anglais l’été dernier, mais une nouvelle offensive des Gunners pourrait bien changer la donne cette fois. Arsenal prépare aussi l’avenir et veut s’octroyer les futures pépites de demain. C’est pour cela que le club de Premier League s’intéresse vivement au meilleur espoir irlandais des Shamrock Rovers, Naj Razi. À seulement 17 ans, le milieu offensif met tous les cadors européens à ses pieds. Selon le Daily Mirror, le Real Madrid et Chelsea sont également sur les rangs. L’autre pépite visée par les Gunners, c’est Arthur Vermeeren du Royal Antwerp. Selon les informations de Mundo Deportivo, Arsenal pourrait passer à l’action dès cet hiver pour l’attirer à Londres avec un chèque de 20 M€. Enfin, c’est dans le sens des départs que le club londonien pourrait trancher dans le vif. Selon les derniers échos anglais, Arsenal pourrait se séparer du gardien Aaron Ramsdale l’été prochain. Depuis que la concurrence entre David Raya et Ramsdale a été mise en place par Mikel Arteta, cela a créé un flou qui ne convient pas au gardien anglais. Chelsea s’est déjà manifesté pour le portier de 25 ans.

À la veille du match contre Nottingham Forest, les parents de Luis Diaz ont été enlevés en Colombie. La mère du joueur des Reds a depuis été secourue mais les autorités recherchent encore le père du joueur. Dans ce contexte, Jürgen Klopp a remis en perspective la victoire des Reds en conférence de presse. « Je n’ai jamais été confronté à cela dans ma vie. Dans le football été en sécurité, parfois je m’y suis réfugié. En tant que joueur, en tant qu’entraîneur, vous avez le droit, pendant ces 90 minutes, de vous concentrer uniquement sur cela. Et c’était impossible, absolument impossible de le faire. Il était clair que nous devions donner un sens supplémentaire au match, c’est-à-dire nous battre pour Luis. Les garçons ont sorti le maillot sur le but de Diogo Jota, je n’étais pas préparé à 100% à cela, pour être honnête », a déclaré le coach des Reds.

Ce dimanche, le PSG s’est imposé dans la douleur contre le Stade Brestois, mais Kylian Mbappé a fait parler de lui. Au moment de célébrer son deuxième but, offrant la victoire aux siens, le Bondynois en avait profité pour chambrer le public breton, qui a répondu avec une grosse bronca. La vedette parisienne était fortement agacée par les chants visant son coéquipier et ami Achraf Hakimi. Et en Espagne, surtout à Madrid, cette affaire ne passe pas inaperçue. Il faut dire que depuis quelques mois déjà, certains médias espagnols s’inquiètent un peu de certaines attitudes du Parisien. « Mbappé fait encore des siennes : il fait taire et dédicace ses buts au public de Brest », écrit par exemple Marca. Dans un autre article, le journal explique que « Mbappé était tellement bouillant que Luis Enrique l’a fait sortir. Le capitaine du PSG avait affronté le public, en plus de faire plusieurs joueurs aux supporters adverses en quittant le terrain ». Il convient tout de même de signaler que dans tous ces articles, la prestation plus que satisfaisante du joueur est également mise en avant, et qu’il est toujours présenté comme le sauveur du PSG et un joueur de classe mondiale. Relevo, qui va quand même jusqu’à parler de « victoire entachée » par les agissements du joueur. La Cadena COPE, radio avec des émissions sportives qui pèsent beaucoup en Espagne, s’empare aussi de l’affaire et met en avant le fait que « Mbappé n’a exprimé aucun regret » après ce qu’il a fait. Le comportement de Mbappé ne passe pas à Madrid !