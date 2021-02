Atlético : Diego Simeone justifie son approche défensive

L'Atlético a déçu ce soir. Les Colchoneros, sur une série négative en championnat, ont prolongé cette mauvaise dynamique avec une défaite 1-0 contre Chelsea. Une rencontre dans laquelle les troupes du Cholo Simeone ont été dominées par les Blues, supérieurs dans tous les domaines. Après le coup de sifflet final, le tacticien argentin s'est exprimé devant les caméras de Movistar.

« Je pense que dans un match, il peut y avoir plein de résultats. Il y a eu peu d'options de but des deux côtés, ils ont profité de leur situation, avec ce superbe but de Giroud. Mais ce fut assez équilibré. C'est vrai qu'on a joué défensif pour voir si les joueurs offensifs pouvaient profiter d'une transition pour attaquer rapidement, mais on n'a pas été assez précis pour en profiter. Le retour sera difficile, on devra trouver la tranquillité pour vivre avec ce mauvais moment de l'équipe. Je ne sais pas ce que vous attendiez, mais nous nous cherchions l'ordre, avoir un bloc fort, profiter du talent qu'on a devant une fois qu'on récupère le ballon. Trois semaines, c'est loin, il y a beaucoup de matchs d'ici là. On joue contre une équipe qui joue bien, qui est rapide, avec les attaquants à coté de Giroud et les côtés, on a manqué de précision à la récupération et on n'a pas su garder le ballon pour bien nous positionner en attaque et faire mal. J'ai confiance en mon équipe », a confié l'ancien milieu de terrain, qui a également refusé de parler des absences de joueurs comme Trippier, Carrasco ou Gimenez.