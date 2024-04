John Textor attaqué pour un transfert suspect à l’OL

Ces derniers jours, John Textor est passé par toutes les émotions. Hier soir, l’homme d’affaires américain était heureux comme jamais après la qualification de son OL en finale de la Coupe de France. Quelques jours avant, le boss d’Eagle Football a affiché un visage beaucoup plus sombre au Brésil. En effet, le propriétaire de Botafogo s’est offert une sortie médiatique plutôt remarquée. Très agacé depuis la défaite (4-3) face à Palmeiras la saison dernière, il s’est régulièrement plaint de l’arbitrage. Il en a remis une couche cette semaine, à quelques jours de la reprise de la Série A.

Les lourdes accusations de Textor au Brésil

«L’année dernière a été mouvementée. Je ne vais pas laisser ce qui s’est passé se repasser sans le contrôle de la justice. Nous entamons une nouvelle saison. Nous avons des preuves solides, confirmées à 100%, que Palmeiras a profité de l’arbitrage pendant au moins deux saisons. Désolé si cela va créer du bruit, mais j’ai des preuves. Je suis là pour défendre l’honneur de mon club. C’est un combat.» Et Textor ne s’est pas fait que des amis au Brésil. C’est le cas de São Paulo. L’écurie brésilienne, qui a cru d’abord à un poisson d’avril, a publié ensuite un communiqué de presse saignant à son sujet.

«Le São Paulo Futebol Clube a pris connaissance des accusations graves et infondées du propriétaire du SAF Botafogo concernant la participation de joueurs de l’équipe tricolore à des matches truqués, et les rejette avec véhémence. Une telle affirmation, sans la moindre preuve, remet en cause l’aptitude des joueurs de l’équipe professionnelle masculine et l’équité de l’institution du São Paulo FC au cours de ses 94 ans d’histoire. Le club a déjà fait appel à son département juridique, qui étudiera et prendra les mesures appropriées sur le plan juridique.» Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là pour John Textor.

Le transfert de Lucas Perri dans le viseur

Ce mercredi, UOL révèle que São Paulo envisage de poursuivre Botafogo devant la FIFA pour le transfert sous-évalué de Lucas Perri à Lyon. Pour rappel, le portier auriverde est arrivé entre Rhône et Saône durant le dernier mercato d’hiver.«L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Sauf que le prix de vente très bas de Perri, qui plus est entre deux clubs de Textor, a fait tilter du monde, notamment à São Paulo. Il s’agit de l’ancien club du gardien, qui a été acheté en 2022 par Botafogo. Mais le SPFC disposait encore de 15% des droits économiques du joueur ainsi que 3,3% supplémentaires en tant que club formateur grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, soit 18,3 % au total. Mais UOL explique que Botafogo n’a pas réglé cette somme et va être poursuivi en justice par São Paulo. Une bien mauvaise nouvelle pour Textor.