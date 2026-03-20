Strasbourg : le soulagement de Gary O’Neil après la qualification

Strasbourg s’est vraiment fait peur hier soir en huitième de finale de Ligue Europa face à Rijeka (1-1). En effet, les Alsaciens ont eu du mal à se mettre en jambes, mais ont finalement réussi à décrocher le match nul en fin de match (71e), après une victoire à l’extérieur lors de la manche aller. Un résultat qui donne ainsi aux visiteurs un quart de finale dans la compétition européenne, qui a d’ailleurs fait plaisir au coach anglais de 42 ans : Gary O’Neil. Interrogé après la rencontre lors de l’habituelle conférence de presse, le technicien a d’abord évoqué un manque de réalisme, soulignant une perte de fraîcheur, puis une belle satisfaction.

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« Le message à la pause, c’était de rester calme. J’étais calme moi aussi, parce que je sentais qu’on maîtrisait le match. On créait suffisamment d’occasions. On arrivait dans la surface, mais ensuite, il faut que les joueurs fassent parler leur qualité. Et en ce moment, il nous manque un petit quelque chose. Certains ont beaucoup joué, Gessime Yassine découvre encore ce niveau, Martial Godo, Julio Enciso, Joaquin Panichelli enchaînent… peut-être qu’il nous manque un peu de fraîcheur devant le but ». Avant de conclure, avec un certain soulagement. « J’étais confiant qu’on allait se qualifier. Il fallait continuer à insister, faire ce qu’on sait faire et être prêts à défendre tous ensemble. Le plus important, c’est ce que ce groupe vient d’accomplir ce soir en atteignant les quarts de finale ».