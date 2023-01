Barça : Xavi répond cash sur Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat (26 ans) agite ce dernier jour de mercato. En effet, le Marocain est courtisé par le FC Barcelone. Selon nos informations, les Culés veulent un prêt avec une option d’achat de 37 millions d’euros. Mais il n’est pas certain que cela soit suffisant pour convaincre la Fiorentina, qui ferme la porte.

Questionné sur cette piste en conférence de presse, Xavi a confié : «je ne peux pas parler de joueurs qui ne sont pas de l’équipe. Je pense que c’est un bon footballeur, rien de plus à dire.» L’entraîneur espagnol a été un poil plus bavard pour parler des besoins de son équipe. Nous sommes dans une situation qui dépend du fair-play. «Nous avons le départ d’Héctor Bellerín. Il nous a demandé de partir, nous le remercions. Un renfort nous ferait du bien après les départs de Piqué, Memphis et Bellerín. Nous sommes ouverts.» Le FCB a jusqu’à ce soir pour trouver la ou les perles rares.

