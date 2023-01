Le FC Barcelone négocie dur avec la Fiorentina pour Sofyan Amrabat !

La suite après cette publicité

Il fut l’une des sensations du dernier Mondial, comme bon nombre de ses compatriotes. Sofyan Amrabat a brillé avec les Lions de l’Atlas au Qatar, et forcément, il a tapé dans l’oeil de bon nombre d’écuries un peu plus huppées que la Fiorentina. En début de mercato, Liverpool et Tottenham étaient sur le coup comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes, puis, l’Atlético s’est également positionné. Mais pour différentes raisons, aucune opération n’a pu se conclure. Mais le mercato du milieu de terrain de 26 ans n’est pas fini pour autant…

Ainsi, selon nos informations, le FC Barcelone tente bien une offensive de dernière minute pour le recruter, comme dévoilé lundi soir en Espagne. Une opération qui peut sembler un peu étonnante, mais Xavi Hernandez souhaite bel et bien enrôler un milieu de terrain, lui qui a notamment demandé à sa direction de lui ramener Dani Parejo plus tôt cet hiver. Des discussions ont déjà été lancées entre les Catalans et la Viola.

C’est compliqué… mais pas impossible !

Forcément, c’est un dossier très difficile à mener à bien pour l’écurie présidée par Joan Laporta, mais les Barcelonais poussent. Les Blaugranas vont proposer un prêt avec une option d’achat de 37 millions d’euros. Reste à voir si ça sera suffisant pour satisfaire les dirigeants du club italien, qui perdraient là un de leurs tauliers sans avoir le temps d’engager un joueur pour le remplacer.

Les négociations vont se poursuivre dans les heures à venir. Du côté de Barcelone, Sofyan Amrabat viendrait apporter du muscle et du volume de jeu, dans un entrejeu parfois trop fragile, avec un Sergio Busquets qui a de plus en plus dans le dur et des joueurs comme Frenkie de Jong, Pedri ou Gavi qui ont également du mal à tenir défensivement sur toute la durée d’une rencontre. On peut aussi imaginer qu’il s’agit de préparer l’avenir, alors que Sergio Busquets (34 ans) n’est plus tout jeune. Affaire à suivre !