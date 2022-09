OM : Valentin Rongier prolonge jusqu'en 2026 !

Valentin Rongier a prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2026 ! Arrivé dans le club olympien en 2019, en provenance du FC Nantes, et en fin de contrat dans 2 ans (en 2024), le milieu de terrain s’est finalement engagé jusqu’en 2026 dans la cité phocéenne. En un peu plus de trois ans à Marseille, le joueur de 27 ans a disputé 117 rencontres avec l’OM toutes compétions confondues (dont 19 matches de Coupe d’Europe).

Il a notamment été vice-champion de France l'Olympique de Marseille en 2020 et en 2022. « Le club est très heureux de l’engagement de son vice-capitaine, signe fort de la fidélité et de la confiance affichée par le joueur, et se ravit de poursuivre cette aventure commune. Joueur intelligent, polyvalent et combatif, le numéro 21 phocéen incarne également parfaitement à travers sa rigueur, son sérieux et son comportement, les valeurs du projet olympien » peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué du club marseillais.