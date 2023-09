Le clan d’Erik ten Hag fait exploser Manchester United

La suite après cette publicité

L’heure n’est clairement pas aux sourires à Manchester United, alors que le club retrouve la Ligue des Champions demain sur la pelouse du Bayern Munich. Le début de saison n’est pas bon d’un point de vue sportif. Les Red Devils ont déjà été défaits à trois reprises, par Tottenham, Arsenal puis Brighton en championnat. Ils occupent une 13e place qui ne correspond pas du tout à leurs ambitions.

En plus de cela, il faut gérer de l’extrasportif. Il y a d’abord l’affaire Jadon Sancho, qui a pour le moment été écarté de l’équipe première suite à sa sortie sur les réseaux sociaux qui répondait aux propos de son entraîneur. Il y a surtout le cas autrement plus épineux Antony, accusé de violences physiques et psychologiques avec son ancienne compagne, en plus d’autres femmes.

À lire

Nouveau coup dur pour Manchester United

Ten Hag fait de moins en moins l’unanimité…

Cela fait beaucoup pour un seul club, qui a mis de côté pour un temps le cas Mason Greenwood, envoyé en prêt à Getafe où il réalise d’ailleurs d’excellents débuts. La situation actuelle commence à déplaire à pas mal de monde au club. Erik ten Hag est en première ligne. Jusque-là préservé, le Hollandais n’a plus le même crédit qu’avant. D’après le Daily Mail, c’est même son clan qui est visé.

La suite après cette publicité

Le personnel de MU s’inquiète de la trop grande influence naissante de l’agent de l’entraîneur, Kees Vos. Son agence Vos’s Sports Entertainment Group (SEG) devient de plus en plus incontournable au club, en témoignent son rôle dans les accords pour le transfert Rasmus Højlund contre 75 M€, et dans le prêt payant de Sofyan Amrabat (10 M€ sur l’année). Zidane Iqbal à lui rejoint Utrecht contre 1 M€.

… à cause de son agent

SEG a beau avoir une renommée internationale (plus de 600 athlètes dans son portefeuille), ses affaires florissantes à Manchester United ne plaisent pas à tout le monde. Certains y voient surtout un danger avec un contrôle trop important de Ten Hag sur l’effectif. Par le passé, cette agence a fait venir des joueurs comme Robin van Persie, Memphis Depay et Daley Blind. Ça ne s’est pas toujours bien passé.