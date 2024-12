Ligue des Champions : Liverpool reçu 6/6 à Girona, le Celtic Glasgow muet face au Dinamo Zagreb

Ce mardi, la 6e journée de Ligue des Champions s’ouvrait avec deux rencontres qui avaient lieu à 18h45. Solide leader au classement de Ligue des Champions après avoir remporté ses cinq dernières rencontres et après avoir notamment balayé le Real Madrid à domicile (2-0), Liverpool avait l’envie de faire un 6/6 en se déplaçant sur la pelouse de Girona. Face à des Catalans en difficulté cette saison pour leur première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le challenge ne s’annonçait pas forcément relevé. Pour autant, la promenade de santé annoncée pour les hommes d’Arne Slot n’a pas eu lieu face à des Catalans plus inspirés que prévu.

La suite après cette publicité

Malgré une première opportunité de Joe Gomez sur coup de pied arrêté (4e), c’est Arnaut Danjuma qui s’est créé la vraie première occasion du match. Opportuniste après la tentative ratée de Daley Blind, le Néerlandais a armé une reprise dangereuse qui a forcé Alisson à s’y prendre par deux fois pour la détourner (12e). En première période, malgré une possession à l’avantage des Reds, ce sont bien les locaux qui se sont procurés les meilleures opportunités. Pour autant, Bryan Gil (14e), Gutierrez (17e) ou encore Asprilla (38e) n’ont pas su convertir les opportunités catalanes. Au retour des vestiaires, le leader chahuté avait forcément envie de repartir de l’avant.

Mohamed Salah délivre Liverpool

Et d’entrée, la différence d’intensité dans la rencontre s’est fait ressentir. Malgré les arabesques toujours aussi dangereuses d’Arnaut Danjuma (46e), Liverpool a, petit à petit, pris l’ascendant sur son adversaire. Et à force de se rapprocher des cages de Paulo Gazzaniga, la sanction est rapidement tombée. Après un léger accrochage de Donny Van de Beek sur Luis Diaz dans la surface, Benoît Bastien a décidé d’accorder un penalty aux Liverpuldiens après visionnage du VAR. Une offrande pour Mohamed Salah qui a inscrit son 50e but en Ligue des Champions dans sa carrière pour permettre à Liverpool de prendre l’avantage (0-1, 62e) au meilleur des moments.

La suite après cette publicité

Une avance que les visiteurs ont conservée jusqu’à la fin du match pour s’imposer sur la plus petite des marges (0-1). Avec ce sixième succès en autant de matches de C1, les Reds consolident donc leur première place au classement et termineront cette phase de championnat avec des rencontres contre Lille et le PSV Eindhoven. Dans le même temps, le Celtic Glasgow et le Dinamo Zagreb se sont quittés dos à dos au terme d’un match assez terne. Dans un match sans grandes occasions, les deux équipes ont partagé les points à défaut d’avoir pu marquer un but durant le match (0-0). Ce point partagé permet néanmoins aux deux formations de consolider leur place parmi les 24 équipes virtuellement qualifiées pour la suite de la compétition.