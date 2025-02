Real Madrid : Jude Bellingham s’enflamme pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a été l’homme du barrage retour entre le Real Madrid et Manchester City (3-1). Enfin de retour sur le devant de la scène, l’attaquant français fait le bonheur de son équipe et de Jude Bellingham.

« C’est génial de jouer avec lui. On aborde les matches en sachant qu’on peut lui donner le ballon et qu’il va influer sur le cours des choses. Notre travail derrière lui et le reste du trio de tête est d’essayer de les mettre dans les meilleures positions possibles et j’essaie moi-même d’entrer dans la surface. Quand Kylian reçoit le ballon dans les zones qu’il aime sur le terrain, il est dangereux. Du pied gauche ou du pied droit. Il a marqué plusieurs types de buts aujourd’hui. C’est incroyable ce qu’il a fait dans sa carrière. Je sais que ses débuts ont été lents et qu’il a mis du temps à s’habituer à la vie ici. Aujourd’hui, il est en pleine ascension et cela fait plaisir à voir », a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.