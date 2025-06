Gros coup dur pour le mercato du Real Madrid

Du 15 juin au 13 juillet prochain, la FIFA va organiser sa Coupe du Monde des Clubs. Une compétition que le Real Madrid prend très au sérieux. Après une saison qui n’a pas été à la hauteur des attentes, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu souhaitent remporter ce tournoi. D’ailleurs, les dirigeants ont avancé la signature de Xabi Alonso pour cela. Initialement, le technicien espagnol devait prendre les commandes de l’équipe première après le Mondial des Clubs, qui devait être dirigé par un entraîneur intérimaire à savoir Santiago-Solari. Mais Florentino Pérez, mécontent des résultats de son équipe, a changé ses plans. Il faut dire qu’en plus d’un titre, il y a énormément d’argent en jeu puisque le vainqueur remportera 115 M€.

De quoi motiver les Madrilènes. Pour bien figurer dans cette compétition et préparer la saison prochaine le plus rapidement possible, le Real Madrid a souhaité profiter du mercato prévu pour les équipes qui participent au Mondial des Clubs pour recruter. Les dossiers Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold ont été bouclés ces dernières semaines. L’idée était de faire la même chose pour Alvaro Carreras (22 ans), la priorité des Merengues pour le poste de latéral gauche. Ancien de la Casa Blanca, l’Espagnol possède toutes les qualités qui plaisent à Xabi Alonso et au Real Madrid. Confiant, le club de la capitale ibérique a peu à peu perdu le sourire face à la fermeté de Benfica.

Ça coince pour Alvaro Carreras

Le 30 mai, El Chiringuito a révélé que l’écurie portugaise a fait savoir au Real Madrid qu’il devait payer 50 M€, soit le montant de la clause de Carreras. «C’est soit la clause, soit rien», a même lâché Benfica aux Merengues. Sauf que Florentino Pérez ne souhaitait pas mettre autant et a tout fait pour faire baisser le prix du latéral. Dans le même temps, le Real Madrid a gardé la porte ouverte pour d’autres joueurs comme Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) ou Milos Kerkez (Bournemouth). Mais la priorité est bien Alvaro Carreras, pour lequel Benfica demandait d’ailleurs plus d’argent pour le libérer pour le tournoi organisé par la FIFA. Ces dernières heures, ce dossier a d’ailleurs connu plusieurs rebondissements.

Hier soir, Marca a révélé que le joueur allait embarquer avec Benfica pour les États-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs. Mais la publication ibérique a précisé que les Portugais finalisaient son transfert au Real Madrid, avec lequel il devait jouer le Mondial des Clubs. Mais dans la nuit, El Chiringuito a dévoilé de nouvelles informations. Le présentateur Josep Pedrerol, proche de Florentino Pérez, a assuré qu’Alvaro Carreras jouera le Mondial des Clubs avec Benfica. Selon lui, il a été enregistré par Benfica pour cette compétition et il ne peut pas jouer pour un autre club à présent. Le plan des Madrilènes est maintenant de payer sa clause après le tournoi. De son côté, The Athletic confirme que de nouvelles négociations sont à venir entre Benfica et le Real Madrid. Un coup dur pour les Merengues, qui voulaient l’avoir dans leurs rangs le plus vite possible.