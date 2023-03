OM : François Régis Mughe revient sur son but face à Annecy

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille traverse des heures compliquées. Balayés par le PSG dans la course au titre, le week-end dernier, les Olympiens ont vécu une nouvelle humiliation sur la scène nationale. Sorti par Annecy au stade des quarts de finale, l’OM avait, pourtant, arraché une séance de tirs au but grâce à un but du jeune François Régis Mughe dans les dernières secondes.

Sur son compte Instagram, l’attaquant marseillais est revenu sur cette soirée particulière mêlant la déception de l’élimination et la joie d’avoir été décisif. «Hier, malgré l’élimination, ce match reste comme un rêve pour moi. J’ai pu faire revivre et donner de l’espoir à plus de 60 000 spectateurs. Mes larmes étaient tout simplement des larmes de joie», a ainsi confié l’ailier droit de 18 ans.

