Mercato OM : les deux alternatives de Samuel Gigot

Principal sujet de cette fin de mercato du côté de l’Olympique de Marseille avec l’arrivée d’un nouvel attaquant (un accord avec Neil Maupay a été trouvé), les lofteurs vont être au cœur de l’actualité d’ici vendredi soir 23h. L’objectif étant pour le club phocéen de trouver des portes de sortie à Chancel Mbemba, à Jordan Veretout, à Azzedine Ounahi et à Samuel Gigot.

Pour ce dernier, la donne est relativement simple puisqu’il dispose d’une approche concrète de la part de la Lazio Rome. L’OM et le club italien discutent depuis lundi sur les conditions d’un transfert de l’ancien défenseur du Spartak Moscou qui dispose encore de deux ans de contrat à Marseille. Comme nous vous l’avons déjà expliqué, le principal intéressé attend un signe du Moyen-Orient et plus précisément de l’Arabie Saoudite et des Emirats.

La Lazio Rome si le Moyen-Orient n’arrive pas…

Néanmoins, les approches ne sont toujours pas là et le n°4 marseillais s’est donné une dead line à ce soir pour trancher sur son avenir. Selon nos informations, si aucun signe concret n’arrive de la part du Moyen-Orient, alors le joueur sera enclin à rejoindre la Lazio Rome qui est d’ores et déjà prête à l’accueillir et qui reste une très belle porte de sortie pour le joueur auteur de 33 matches toutes compétitions confondues avec l’OM l’an dernier.

Dès lors, on se dirige bel et bien vers un départ du spartiate dans les dernières encablures du mercato estival sauf incroyable retournement de situation. Reste désormais à savoir où finira par atterrir le défenseur central de 30 ans, sous contrat avec l’OM rappelons-le jusqu’en juin 2025 avec l’OM.