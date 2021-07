Barça : Laporta veut boucler de nouvelles affaires en Israël

Le FC Barcelone se tourne vers le Proche-Orient. Alors que le club blaugrana connaît des difficultés économiques sans précédent, le président Joan Laporta ne cesse de trouver des solutions pour réduire sa masse salaires et vendre les indésirables. Mais le dirigeant de 59 ans travaille aussi sur le front du sponsoring. Selon les informations du quotidien espagnol AS, la direction catalane serait en déplacement à Israël dans les prochains jours. Officiellement, elle accompagne l'équipe des légendes du Barça dirigée par Ronaldinho qui affrontera celle des légendes du Real Madrid à Tel-Aviv.

L'excuse idéale pour Laporta, qui aurait prévu de rencontrer l'homme d'affaires Moshe Hogeg, propriétaire du Beitar Jérusalem, pour un possible projet de musée virtuel dans la capitale appelé The Exhibition. Le FC Barcelone devait également disputer un match amical face au Beitar d'Erwin Koeman, frère de Ronald, mais le président du Barça avait finalement annulé la venue de l'équipe première en réponse à une lettre de la fédération palestinienne : «Le club n’a donc pas communiqué et n’a confirmé la tenue d’aucun match amical pour l’équipe de football masculin à Jérusalem. Comme vous le savez, le FC Barcelone est une institution sportive démocratique attachée aux droits et principes fondamentaux et il a toujours exprimé, à travers ses actions – comme le confirme l’histoire du club – sa défense claire des droits et libertés de tous les peuples de la Terre», avait-il répondu à travers un communiqué.