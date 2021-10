FC Barcelone : Memphis Depay se fait fracasser

La suite après cette publicité

Les lendemains de défaite sont toujours durs à Barcelone. Et que dire lorsque c'est le Real Madrid qui a infligé la défaite au Barça... Un nouveau Clasico perdu pour les Blaugranas, ce qui n'a finalement pas surpris grand monde. En quelque sorte, c'est comme si les supporters et les médias locaux s'y étaient déjà préparés depuis un bon moment. Plus que de la colère ou de l'indignation, c'est un sentiment de résignation qui semble régner sur la ville de la cote méditerranéenne.

Ce qui n'empêche tout de même pas les médias de charger contre ceux qu'ils estiment être les responsables de la défaite. Ronald Koeman est, sans surprise, l'homme le plus pointé du doigt après ce mauvais résultat. Mais il n'est pas le seul. Memphis Depay est ainsi signalé comme l'une des raisons qui expliquent la piètre performance du Barça en attaque. Très discret et crédité d'un 4/10 dans nos notes de la rencontre, l'ancien de l'OL n'a pas su tirer son épingle du jeu et hormis quelques combinaisons avec Fati dans les derniers mètres, il n'a réussi à faire aucune différence.

Les médias ne le loupent pas

Encensé en début de saison, il voit donc le vent tourner, d'autant plus que ce n'est clairement pas sa première prestation plus que médiocre ces dernières semaines... « Match irrégulier du Hollandais. Il fait partie de ces joueurs qui jouent leur propre match, et cette fois ça s'est mal passé. Il n'a pas profité d'un duel qui semblait a priori pas très équilibré face à Lucas Vazquez, et il n'a pas eu la présence dont avait besoin le Barça dans un grand match », explique ainsi Sport au sujet de celui qui était présenté comme le nouveau leader offensif du Barça il n'y a pas si longtemps que ça.

« Une perte de balle de Depay a été à l'origine du 1-0, même si le pire sur cette action a été sa passivité défensive en ne suivant pas Alaba, qui a ensuite marqué. Il n'a pas fait de différences », résume de son côté Mundo Deportivo. Sur les réseaux, l'attaquant néerlandais fait aussi partie des joueurs signalés par les supporters, aux côtés de Frenkie de Jong ou Eric Garcia. Autant dire qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il ne se loupe pas face au Rayo Vallecano dès mercredi soir...