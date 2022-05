Mercato : le PSG fonce sur Jesse Lingard

La suite après cette publicité

Jesse Lingard va couper le cordon. Cet été, l'Anglais va quitter définitivement Manchester United. Un véritable déchirement pour le joueur qui avait intégré l'académie des Red Devils à l'âge de 7 ans avant de gravir tous les échelons au sein de son club de coeur. Mais après vingt-deux ans de bons et loyaux services, le footballeur, qui a été prêté à Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County et West Ham durant son passage, va partir. Et il s'attendait à une autre sortie après 232 matchs et 36 buts.

Lingard privé d'adieux à Old Trafford

En effet, lundi, à l'occasion du dernier match de la saison à Old Trafford, Lingard, seulement 4 titularisations en 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (2 buts, 1 assist), espérait avoir quelques minutes sur le terrain face à Brentford afin de faire ses adieux au public mancunien. Mais Ralf Rangnick ne lui a pas permis de tirer sa révérence et d'avoir un bel hommage de la part des fans. Une vraie déception.

Ce qui n'a d'ailleurs pas été du goût de son frère, Louie Scott. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a publié un message acide. « 20 ans de sueur, de larmes et de sang, quatre trophées nationaux, trois buts en finale de coupe, pas même un adieu. Pas étonnant que ce soit la Ligue Europa Conférence l'année prochaine ». Il a aussi qualifié MU de club «sans classe». Moins virulent que son frangin, l'international anglais, lui, a préféré publier une photo de lui enfant avec un tee-shirt de Man U.

Plusieurs prétendants dont Paris

Une page va donc se tourner cet été pour Jesse Lingard, vexé par le manque de considération de MU où il est resté l'an dernier car Solskjaer lui avait promis plus de temps de jeu. Le joueur va donc tenter d'écrire un nouveau chapitre ailleurs. Et le natif de Warrington a l'embarras du choix puisqu'il figure parmi les joueurs dont la cote est très élevée sur le marché des transferts. Libre, le footballeur de 29 ans intéresse des écuries de Premier League prêtes à sauter sur la bonne affaire. C'est le cas d'Arsenal, West Ham, où il a été prêté avec succès l'an dernier et Fulham, promu dans l'élite.

Mais la concurrence est féroce puisque selon le Times, Newcastle, déjà intéressé cet hiver, l'AC Milan, la Juventus et le PSG pensent à lui. Le média précise qu'il est inutile qu'Erik ten Hag, futur coach de MU, tente de discuter avec lui puisqu'il y a des négociations avancées avec deux des quatre écuries mentionnées. Découvrir un club étranger est donc une possibilité pour l'Anglais, qui veut aller au Mondial. Paris s'est donc placé pour tenter de récupérer un élément libre, comme cela avait été le cas il y a trois ans avec l'ancien Mancunien Ander Herrera ou plus récemment avec des joueurs comme Messi, Wijnaldum, Donnarumma ou Sergio Ramos. Affaire à suivre...