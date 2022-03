Real-PSG : les regrets de Marquinhos après l'élimination

La suite après cette publicité

Encore une fois, le PSG est passé à côté de son objectif en Ligue des champions. Encore une fois, les Parisiens ont connu une remontada. Après avoir mené dans ce match, le club de la capitale a tout gâché en concédant trois buts rapidement de Karim Benzema. Au micro de Canal+, Marquinhos capitaine parisien et décevant ce mercredi soir, est revenu avec beaucoup de regrets sur cette rencontre.

«L'égalisation ? C'était un moment important pour eux avec l'énergie du stade et des les supporters. Nous, on aurait dû mieux gérer, on a commis des erreurs. Ce sont des petits détails, des erreurs qu'on paye. Sur les deux matchs, on méritait mieux, mais on a payé cher cette fin de match. C'est dur de l'expliquer. On avait le match en main. On gagnait et on menait au score. On pouvait faire mieux, mais c'est facile à dire. Il faut savoir mieux gérer. Les éliminations sont différentes. Encore une fois, c'est dur. On dit toujours la même chose, il faut grandir, prendre de la maturité et travailler dur. Il faut continuer et aller vers l'avant. Cette équipe a des choses à faire. Ce n'était pas cette année. On essayera l'année prochaine.»