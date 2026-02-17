Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Le match Borussia Dortmund - Atalanta a été retardé

Par Aurélien Macedo
1 min.
Serhou Guirassy @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT 360
Dortmund 2-0 Atalanta Voir sur CANAL+ SPORT 360

Alors que les autres matches opposant l’AS Monaco au Paris Saint-Germain et Benfica au Real Madrid sont en cours, le barrage aller de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et l’Atalanta n’a pas encore commencé. En effet, le début du match a été retardé de 15 minutes.

La suite après cette publicité
Borussia Dortmund
ℹ️ Aufgrund von verzögerter Anreise unserer Mannschaft verschiebt sich der Anstoß um 15 Minuten nach hinten.

Neue Anstoßzeit: 21:15 Uhr
Voir sur X

«En raison de l’arrivée tardive de notre équipe, le coup d’envoi est reporté de 15 minutes. Nouvelle heure de coup d’envoi : 21h15» a ainsi annoncé le Borussia Dortmund dans un communiqué.

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Atalanta
Dortmund

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Atalanta Logo Atalanta
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier