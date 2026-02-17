Ligue des Champions
Le match Borussia Dortmund - Atalanta a été retardé
1 min.
Alors que les autres matches opposant l’AS Monaco au Paris Saint-Germain et Benfica au Real Madrid sont en cours, le barrage aller de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et l’Atalanta n’a pas encore commencé. En effet, le début du match a été retardé de 15 minutes.
La suite après cette publicité
Borussia Dortmund @BVB – 20:30
ℹ️ Aufgrund von verzögerter Anreise unserer Mannschaft verschiebt sich der Anstoß um 15 Minuten nach hinten.Voir sur X
Neue Anstoßzeit: 21:15 Uhr
Neue Anstoßzeit: 21:15 Uhr
«En raison de l’arrivée tardive de notre équipe, le coup d’envoi est reporté de 15 minutes. Nouvelle heure de coup d’envoi : 21h15» a ainsi annoncé le Borussia Dortmund dans un communiqué.
Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer