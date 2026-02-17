Le match Borussia Dortmund - Atalanta a été retardé

Alors que les autres matches opposant l’AS Monaco au Paris Saint-Germain et Benfica au Real Madrid sont en cours, le barrage aller de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et l’Atalanta n’a pas encore commencé. En effet, le début du match a été retardé de 15 minutes.

«En raison de l’arrivée tardive de notre équipe, le coup d’envoi est reporté de 15 minutes. Nouvelle heure de coup d’envoi : 21h15» a ainsi annoncé le Borussia Dortmund dans un communiqué.

