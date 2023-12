Barça : le groupe convoqué pour le déplacement à Mestalla

Battu sèchement à domicile par Gérone, nouveau leader de Liga, le FC Barcelone, à égalité avec le troisième, l’Atlético de Madrid, doit absolument se relancer en championnat dans sa quête du titre final. Pour cela, il faudra aller s’imposer sur la pelouse du Valence CF, et ce dans le cadre de la 17e journée de la Liga. Ainsi, le club blaugrana a dévoilé le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour le déplacement à Mestalla ce samedi soir (21h).

Le technicien catalan devra encore faire son onze de départ sans son gardien de but allemand Marc-André ter Stegen, opéré du dos au début du mois et qui ne retrouvera pas les terrains avant février à en croire la presse espagnole. Il sera donc logiquement remplacé par Iñaki Peña, titulaire dans les buts barcelonais depuis 5 matches. On retrouve également plusieurs jeunes, dont le défenseur Hector Fort, dans le onze de départ en Ligue des champions à Antwerp pour sa première en professionnel.