Barça : Marc-André Ter Stegen absent deux mois

Out depuis la mi-novembre et remplacé depuis par le jeune Inaki Pena, Marc-André Ter Stegen a été contraint de se faire opérer du dos en France, la faute à une douleur récurrente aux lombaires. En fin de semaine dernière, le FC Barcelone a donné des nouvelles de son gardien en affirmant que son passage sur le billard s’était déroulé sans accroc via un communiqué officiel. Ce mercredi, la presse espagnole a révélé la durée d’indisponibilité de l’international allemand (38 matchs).

En s’appuyant sur les propos du Dr Amélie Léglise, en charge de l’opération du portier du Barça, Mundo Deportivo rapporte que ce dernier sera absent pendant environ deux mois. «Qu’il s’agisse d’une protrusion ou d’une hernie, le temps d’arrêt est plus ou moins le même. Cela dépend du type de sport qu’il pratique, mais c’est environ deux mois», a souligné la spécialiste française avant d’indiquer que le risque de rechute de Marc-André Ter Stegen était «inférieur à 3%». «Nous avons fait l’endoscopie par caméra, c’est une technique extrêmement précise qui réduit au maximum le risque d’opération», a-t-elle ajouté lors d’un entretien au micro de «Què thi jugues».