Naples prépare l’après Victor Osimhen

La suite après cette publicité

La belle saison de Naples n’est pas encore terminée. Malgré l’élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre l’AC Milan (1-0, 1-1), le grand club du sud de l’Italie fonce vers le 3e titre de Serie A de son histoire, le premier titre depuis 1990. Avec 14 points d’avance sur son dauphin actuel, la Lazio, plus rien ne peut l’arrêter. Ce n’est qu’une question de temps mais d’ores et déjà, la direction peut préparer la saison prochaine. Après une telle saison avec Spalletti, il risque d’y avoir du mouvement.

On pense en premier lieu à Victor Osimhen. L’attaquant est la star de cette équipe, lui qui a inscrit 26 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il ne fait guère de doute que le Nigérian s’en ira lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en 2025, il est courtisé par les plus grands clubs d’Europe comme le PSG, comme nous l’affirmions le 21 mars dernier, Manchester United ou encore le Bayern Munich, qui serait même bien placé. Il faudra en revanche y mettre le prix. Naples attend pas moins de 150 M€ pour libérer son avant-centre de 24 ans.

À lire

Mercato : un favori se dégage enfin pour Victor Osimhen

Abraham, Hojlund et Boniface sont les favoris

«Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je pense que je suis sur la bonne voie. À la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble», déclarait le principal intéressé il y a un peu plus d’un mois. Son club actuel prépare pourtant son transfert en dressant une première liste de joueurs capables de prendre la suite.

La suite après cette publicité

D’après le Corriere dello Sport, Tammy Abraham (25 ans) est la cible privilégiée par les Azzurri mais l’Anglais de la Roma (sous contrat jusqu’en 2026) n’est pas seul évidemment. Le jeune Danois de l’Atalanta, Rasmus Hojlund (20 ans) est également courtisé, lui qui a été recruté 17 M€ l’été dernier. Naples pense également à un compatriote d’Osmihen, en la personne de Victor Boniface (22 ans), 20 fois buteur en 40 rencontres TTC avec l’Union Saint-Gilloise. Enfin, Beto (25 ans) de l’Udinese est le dernier de cette short-list même s’il apparaît un peu plus en retrait.