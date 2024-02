Serie A : Khvicha Kvaratskhelia sauve le Napoli contre le Hellas

Suite de la 23e journée de Serie A ce dimanche après-midi. Le Napoli accueillait en Campanie le club du Hellas Vérone, sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona. La première période a été marquée par une nette domination des joueurs de Walter Mazzarri mais malheureusement stérile. En seconde période, les Gialloblu ont pris par surprise les Partnepei en ouvrant le score avec Diego Coppola (72e). Mais Cyril Ngonge a égalisé pour fêter son premier but sous ses nouvelles couleurs (87e), marquant contre son ancien club. Et Khvicha Kvaratskhelia a inscrit un sublime but en lucarne (79e) pour donner la victoire (2-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Naples 35 22 6 10 5 7 32 26 18 Hellas 18 23 -11 4 6 13 21 32

Au classement, le Napoli prend de précieux points pour grimper dans le championnat italien avec une 7ème position, tandis que le Hellas Vérone, malgré une partie encourageante, occupe toujours la 17ème place de Serie A, aux portes de la relégation. Le week-end prochain, les Partenopei joueront contre l’AC Milan, alors que les Gialloblu croiseront le fer à l’extérieur avec Monza, lors de la 24ème journée du championnat.