MU : Nani défend Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Rien ne va plus entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Un an seulement après son retour à Old Trafford, la star portugaise veut plier bagage, désireuse de jouer la Ligue des Champions. Critiqué de toutes parts, CR7 a promis de dire la vérité dans les semaines à venir.

En attendant, son compatriote et ancien Red Devil, Nani, est venu le défendre. « Il est dans un club où l’entraîneur essaie de monter une grosse équipe. Ce n’est pas facile, ça prend du temps. Concernant Cristiano, il ne veut pas perdre son temps dans des équipes à reconstruire ou qui attendent un an pour briller. Il veut rester au top, marquer des buts, être l’homme de la situation. Donc sa réaction est normale. Parfois, nous avons tous des réactions virulentes », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Skysports.