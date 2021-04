PSG : Nasser Al-Khelaïfi nommé président de l'ECA !

Suite à l’annonce de la création de la Super League, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, avait décidé de démissionner de son rôle de président de l’ECA, l’association des clubs européens.

La suite après cette publicité

Depuis, la Super League est morte et l’ECA s’est choisie un nouveau patron. Après avoir refusé dans un premier temps, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a finalement accepté de succéder à Agnelli. L’ECA a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx