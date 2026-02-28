Bundesliga : le Bayern renverse Dortmund dans un Der Klassiker de folie et prend le large en tête

C’est le match le plus attendu outre-Rhin chaque saison. Le Borussia Dortmund (2e) retrouvait le Bayern Munich (1er) à l’occasion de la 24e journée de Bundesliga. Ce 139e Der Klassiker de l’histoire arrivait dans un contexte assez particulier pour le BvB, quatre jours seulement après l’élimination contre l’Atalanta en barrage de Ligue des Champions. Les hommes de Niko Kovač devaient donc tourner la page dès ce samedi après-midi devant leur public. Mais face à l’incontestable leader de Bundesliga, la tâche s’annonçait compliquée pour les pensionnaires du Signal Iduna Park.

À l’occasion de ce choc, Kovač réalisait cinq changements par rapport à l’équipe qui avait perdu en Italie en milieu de semaine : Bensebaini et Guirassy étaient notamment laissés sur le banc au détriment de Schlotterbeck et de Fabio Silva dans ce 3-4-2-1. De son côté, Vincent Kompany devait faire sans Neuer ni Davies pour composer son 4-2-3-1. Face à une équipe du BvB bien regroupée, les Bavarois ont eu du mal à se montrer dangereux, bien qu’ils se soient procurés la première occasion de la rencontre, signée Olise sur cette frappe enveloppée et détournée par Kobel (18e).

30 buts en championnat pour Kane, à 11 journées de la fin

Deux minutes plus tard, Schlotterbeck écopait d’un carton jaune pour une vilaine faute sur Stanišić. De quoi provoquer la colère des Munichois, qui estimaient que le défenseur allemand aurait dû être expulsé. Une ire qui s’est davantage accentuée lorsque Schlotterbeck ouvrit la marque de la tête, après un coup franc de Svensson (26e, 1-0). Devant un public du Westfalenstadion en ébullition, les Jaunes et Noirs ont contenu les attaques bavaroises. En début de seconde période, le Bayern Munich est passé tout près de l’égalisation, mais Upamecano reprenait mal le bon ballon délivré par Gnabry au second poteau (52e). Mais ce n’était que partie remise pour les Bavarois, qui égalisaient deux minutes plus tard, grâce au 29e but de l’inévitable Harry Kane en championnat dans cet exercice 2025/2026 (54e, 1-1).

À partir de ce moment-là, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Après une faute de Schlotterbeck sur Stanišić dans la surface, Kane battait à nouveau Kobel (70e, 1-2) pour inscrire son 10e penalty de la saison et, surtout, porter son total à 30 réalisations cette saison en championnat. L’ancien de Tottenham revient donc à dix longueurs du record de buts sur une saison, détenu par Robert Lewandowski (2020-2021, 41 buts). Mais alors que la victoire semblait être destinée au Bayern, Svensson égalisait pour le BvB d’une superbe volée (83e, 2-2). La joie des supporters des Jaunes et Noirs est finalement vite retombée, lorsque Kimmich permettait au Bayern de repasser devant dans cette fin de match irrespirable (87e, 2-3). Au terme d’une superbe opposition, le Bayern s’est donc adjugé un 20e succès en championnat cette saison, lui permettant de prendre 11 unités d’avance sur son second.