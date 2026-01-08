Menu Rechercher
Commenter
Liga

Le Betis vise une vente à 20M€

Par Tom Courel
1 min.
Antony @Maxppp

Le Real Betis a déjà les yeux qui pétillent en ce début du mois de janvier. Durant ce mercato estival, l’objectif serait de s’offrir un attaquant de pointe d’après les informations d’AS. Or, cela n’est possible que si le club espagnol arrive à récolter de l’argent dans les caisses pendant cette fenêtre qui semble déjà agitée. Le mouvement le plus probable serait d’ailleurs celui d’un certain Sergi Altimira, qui faciliterait largement l’arrivée d’un nouveau joueur dans le groupe. Sa vente fait parler, son prix aussi, et la source indique que les Verdiblancos auraient estimé sa somme de départ à 20 millions d’euros. Convoité par plusieurs équipes de Premier League, mais aussi de Bundesliga, le milieu de 24 ans est déjà au centre de toutes les discussions de la direction en Andalousie.

La suite après cette publicité

Arrivée de Getafe en 2023 après avoir payé une clause élevée à deux millions d’euros, la pépite offensive aurait notamment été approchée par l’Eintracht de Francfort, Stuttgart ou encore Fulham outre-Atlantique. Sa carrière risque de prendre un nouveau tournant, et le Betis va certainement se réjouir de ce départ pour en bénéficier par la suite. Le business semble tout à fait légitime pour le club de Liga qui se place actuellement à la sixième place du classement avec 28 points, derrière ces grands rivaux. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Betis
Sergi Altimira

En savoir plus sur

Liga Liga
Betis Logo Real Bétis
Sergi Altimira Sergi Altimira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier