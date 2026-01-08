Le Betis vise une vente à 20M€

Le Real Betis a déjà les yeux qui pétillent en ce début du mois de janvier. Durant ce mercato estival, l’objectif serait de s’offrir un attaquant de pointe d’après les informations d’AS. Or, cela n’est possible que si le club espagnol arrive à récolter de l’argent dans les caisses pendant cette fenêtre qui semble déjà agitée. Le mouvement le plus probable serait d’ailleurs celui d’un certain Sergi Altimira, qui faciliterait largement l’arrivée d’un nouveau joueur dans le groupe. Sa vente fait parler, son prix aussi, et la source indique que les Verdiblancos auraient estimé sa somme de départ à 20 millions d’euros. Convoité par plusieurs équipes de Premier League, mais aussi de Bundesliga, le milieu de 24 ans est déjà au centre de toutes les discussions de la direction en Andalousie.

La suite après cette publicité

Arrivée de Getafe en 2023 après avoir payé une clause élevée à deux millions d’euros, la pépite offensive aurait notamment été approchée par l’Eintracht de Francfort, Stuttgart ou encore Fulham outre-Atlantique. Sa carrière risque de prendre un nouveau tournant, et le Betis va certainement se réjouir de ce départ pour en bénéficier par la suite. Le business semble tout à fait légitime pour le club de Liga qui se place actuellement à la sixième place du classement avec 28 points, derrière ces grands rivaux. Affaire à suivre…