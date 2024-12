OM : Valentin Rongier refuse de s’enflammer dans la course au titre

Présent en conférence de presse avant le choc de la 15e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, Valentin Rongier, de retour au premier plan, a été interrogé sur la course pour le titre alors que son équipe pointe à la 2e place du classement, à cinq longueurs du PSG.

«On se détend ! On se rappelle quand on parlait de ça en début de saison. Quand on allait bien, tout le monde disait : 'l’OM peut aller chercher le titre’, puis on a eu une période plus compliquée derrière. On ne s’enflamme pas, on est dans une bonne dynamique, il faut continuer comme ça mais l’objectif numéro un, c’est la qualification en Champions League. On ne s’interdit pas de rêver, on va tout faire pour aller le plus haut possible. Mais la qualification en Ligue des Champions et après on verra», a cependant assuré le milieu de terrain français. Voilà qui est dit !

