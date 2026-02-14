FA Cup : City tranquille face à Salford

Suite de la FA Cup ce samedi après midi avec les 16es de finale et Manchester City qui recevait Salford, club de League Two. Et les hommes de Pep Guardiola, qui a logiquement fait tourner aujourd’hui, n’ont pas tremblé avec une victoire 2-0.

Après 5 minutes de jeu, les Cityzens avaient trouvé la faille grâce à un but contre son camp de la défense de Salford, dans le dur. Et dans un match en gestion, la dernière recrue Marc Guehi a scellé la victoire en fin de rencontre.