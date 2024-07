Chelsea annonce une nouvelle recrue !

Comme chaque été, Chelsea est l’une des places fortes du mercato. Depuis l’arrivée de Todd Boehly à la tête du club londonien, les Blues n’hésitent pas à recruter en masse pour se renforcer. Ce marché des transferts estival ne va pas déroger à la règle. Et après avoir mis la main sur Kiernan Dewsbury-Hall, Estevao et Marc Guiu cet été, les pensionnaires de Stamford Bridge se sont offerts une nouvelle recrue ce vendredi avec Renato Veiga. Formé au Sporting Portugal et passé par Augsbourg, le milieu défensif de 20 ans, qui évoluait au FC Bâle lors de la saison précédente, a rejoint Chelsea ce vendredi.

Le Portugais, qui s’est engagé jusqu’en 2031, a fait part de son excitation à l’idée de découvrir la Premier League sous les couleurs du cador londonien : «je suis vraiment ravi d’être ici. C’est l’un des plus grands clubs d’Angleterre – le plus grand pour moi – et je suis vraiment impatient de commencer.» Reste à savoir quelle sera sa place dans le système d’Enzo Maresca l’an prochain.